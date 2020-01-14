Зарплата нардепів збільшиться на 3 тис. грн – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час відкриття ранкового засідання парламенту заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепам до 100 тис. грн не відповідає дійсності.

Разумков додав, що зарплата збільшиться у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, але це будуть не такі великі суми.

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– Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ: про 100 тис., десь я читав про 150 тис. грн. Зміна заробітної плати становить близько 3 тис. грн і пов’язана вона з підвищенням прожиткового мінімуму, – сказав він.

Також Разумков запропонував під час години запитань до уряду заслухати міністрів і прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав інформацію про підвищення зарплат народним депутатам в 2,5 раза фейком. За його словами, єдине, що зараз існує – це індексація у всьому державному секторі. Вона пов’язана з підвищенням прожиткового мінімуму.