У селі Городець на Рівненщині 86-річний чоловік підозрюється у вбивстві своєї 87-річної дружини.

Коли правоохоронці приїхали на місце події, то побачили розчленоване тіло жінки, а поруч — сокира та ніж. Чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити, що сталося, не зміг, зазначивши лише, що порався по господарству.

Поліцейські встановили, що він наніс сокирою множинні удари по тілу дружини, а потім відтяв верхні та нижні кінцівки.

Судово-медичні експерти встановлюватимуть причину та інші обставини смерті.



























Зарубав і відтяв кінцівки: на Рівненщині 86-річний чоловік убив дружину / 7 фотографий

– Жителя села Городець затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — повідомив заступник начальника Володимирецького відділення поліції Олександр Дячук.

Через погіршення стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Поліцейські також з’ясували, що дружина втратила зір і була обмежена у пересуванні. За нею доглядав чоловік, який теж погано бачить.

Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.