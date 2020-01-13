Очевидці розповіли про евакуацію з гіпермаркету Ашан, який знаходиться на -1 поверсі в будівлі ТРЦ Ocean Plaza, що затопило ввечері 13 січня через прорив тепломережі.

– Ми були в Ашані, коли все це сталося. Ми почули інформацію, що починається екстрена евакуація. У повідомлені розповідалося, що потрібно робити, куди йти, де виходити. Охорона організувала людей, зробила коридор й усіх вивела.

Люди не панікували, а слухали інструкції та виходили. Нас вивели через чорний вихід. Коли йшли – бачили, як з другого поверху лилася вода, наче дощ, і вже стояла густа пара.

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З одного місця вода наче била ключем. Однак нас вели доволі далеко від неї, тому гаряча вода навіть не потрапила на нас, – розповів чоловік.

Як повідомлялося, ввечері 13 січня ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.