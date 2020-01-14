Зустріч глав МЗС щодо авіакатастрофи в Ірані: Зеленський і Трюдо узгодили дії

У розмові прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо попросив сприяння президента України Володимира Зеленського в діалозі з владою Ірану під час ідентифікації тіл загиблих громадяни Канади.

– Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані, – запевнив глава держави.

Зеленський також пообіцяв надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих громадян.

Сторони підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака МАУ.

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– Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому, – йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що в Лондоні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у збитому в Ірані літаку МАУ.