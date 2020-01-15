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Факти / Україна / Політика

15 років в’язниці: посилено покарання за залучення дітей до збройних формувань

На засідання Кабміну у середу, 15 січня, міністри посилили відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність.

Відповідний законопроект уже найближчим часом буде спрямований до Верховної Ради.

– Таким чином, ми встановлюємо кримінальну відповідальність за залучення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань, – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

– Діти перебувають під посиленим захистом держави. Злочинцям — сувора відповідальність, – сказав Гончарук.

Нагадаємо, 13 січня Володимир Зеленський підписав закон про реєстр педофілів.

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