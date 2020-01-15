Аварію біля Ocean Plaza усунули – коли відкриють ТРЦ

Ремонтні роботи з усунення пошкодження трубопроводу тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza завершили.

Комунальні служби Києва закінчили ліквідацію пошкоджень трубопроводу приблизно о 4.15.

– Здійснено демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконані роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині, – повідомляє прес-служба Київтеплоенерго.

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15 січня почали роботу з відновлення асфальту біля Ocean Plaza.

Торгово-розважальний центр залишається закритим для відвідувачів.

В Ocean Plaza усувають наслідки затоплення через аварію і перевіряють комунікацію. Наразі невідомо, коли ТРЦ знову відкриє двері для відвідувачів.

До слова, прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію справи щодо аварії тепломережі біля Ocean Plaza на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель.

Джерело: Київтеплоенерго, Ocean Plaza

Відео: КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО