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Факти / Україна / Політика

Без величезних премій: Кабмін зафіксував нові оклади

Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних окладів і встановив сітку для топ-чиновників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, мінімальний розмір посадового окладу складає два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4 204 грн.).

Розміри посадових окладів пропонується затвердити у гривнях, а не коефіцієнтах, як це було в 2019 році.

– Наприклад, керівник державного органу (Офіс президента України, апарат РНБО) отримуватиме посадовий оклад на рівні 37 800 грн, а рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади – 33 600 грн.

Читайте: Керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати у грудні – декларації

Також встановлено, що першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, їхнім першим заступникам і заступникам може виплачуватися:

  • надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200% посадового окладу;
  • премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200% посадового окладу.

Як повідомлялося, українські міністри отримали величезні премії за грудень 2019 року.

Фото: Dreamstime

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