Челендж триває: у Києві новий прорив тепломережі

Новий прорив тепломережі в Києві зафіксовано 15 січня у районі Севастопольської площі.

Аварія сталася на вулиці Сім’ї Ідзиковських. Також гарячою водою залило Донецький провулок і вулицю Донецьку.

– А тим часом естафету приймає вулиця Донецька. Челлендж прориву теплотрас у Києві триває, – йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua в Instagram, де опублікували відео, на якому видно машину, яка повільно рухається через парову завісу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 14 Янв 2020 в 3:05 PST

“Схоже, ще тиждень без опалення будемо сидіти”, – написав один із користувачів під постом у соцмережі.

Нагадаємо, через прорив теплотраси біля Ocean Plaza 13 січня постраждали не тільки люди, а й чимало автомобілів, які опинились у воді, та магазинів, чиї товари просто потонули.