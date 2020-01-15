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Факти / Україна

Челендж триває: у Києві новий прорив тепломережі

Новий прорив тепломережі в Києві зафіксовано 15 січня у районі Севастопольської площі.

Аварія сталася на вулиці Сім’ї Ідзиковських. Також гарячою водою залило Донецький провулок і вулицю Донецьку.

– А тим часом естафету приймає вулиця Донецька. Челлендж прориву теплотрас у Києві триває, – йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua в Instagram, де опублікували відео, на якому видно машину, яка повільно рухається через парову завісу.

Читайте: Аварія біля Ocean Plaza: служби працювали на двійку, а відсудити можна до 2 млн

 

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

“Схоже, ще тиждень без опалення будемо сидіти”, – написав один із користувачів під постом у соцмережі.

Нагадаємо, через прорив теплотраси біля Ocean Plaza 13 січня постраждали не тільки люди, а й чимало автомобілів, які опинились у воді, та магазинів, чиї товари просто потонули.

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