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Факти / Україна

Чиновники Київтеплоенерго затримані за розкрадання 1,7 млн грн

Прокуратура Києва та СБУ викрили директора приватного підприємства та посадовця комунального підприємства Київтеплоенерго за розкрадання 1,7 млн грн.

У 2019 році посадові особи Київтеплоенерго уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об’єктів, які знаходяться в Києві.

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На підставі затверджених актів Київтеплоенерго перерахувало на рахунки цього підприємства понад 40 млн грн бюджетних грошей. Досудове розслідування встановило, що виконавець не надав послуг на понад 1,7 млн грн.

Дії чиновників та приватного підприємств кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в 2019 році Україна втратила більш ніж 1,4 млрд грн через корупцію. За цей період СБУ блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

Джерело: Прокуратура Києва

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