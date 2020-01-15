Електронний перепис населення: дані опублікують наступного тижня

Вже на наступному тижні уряд України оприлюднить дані електронного перепису населення.
За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, для перепису населення використали декілька методик і всі вони дали практично однаковий результат.
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Також Дубілет зазначив, що похибка таких методів нижче, ніж у традиційного перепису. Уряд ще вирішує, чи потрібно в 2020 році проводити традиційний перепис населення.
Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно, – сказав Дубілет.
Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Дубілет опублікував дані за підсумками аналізу міграційної статистики уряду.
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