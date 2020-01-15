Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд погодив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Тепер законопроект має розглянути і схвалити Верховна Рада.

Приватизації не підлягають підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, є природними монополіями і мають критично важливе значення для суспільства.

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Також буде посилено контроль за належним користуванням майном і ефективним управлінням стратегічних держпідприємств, які не підлягають приватизації.

До списку увійшли Укрзалізниця, Укрпошта, Укрнафта та інші підприємства.

Кабмін затвердив список підприємств, що не підлягають приватизації

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після скасування переліку стратегічних держкомпаній, які не можна приватизовувати, планують продати частину акцій Укрзалізниці та Укрпошти.