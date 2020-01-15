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Машини, автобуси і фюзеляж вертольота: Укроборонпром розпродає майно

Державний концерн Укроборонпром почав продавати списане майно підприємств через електронну площадку ProZorro.Продажі.

Зараз у системі оголошено 270 аукціонів на загальну суму 62,58 млн грн.

Крім автомобілів, автобусів і металобрухту, у концерну можна придбати, наприклад, залізобетонний плавучий понтон і фюзеляж вертольота.

Читайте: ФСБ РФ намагалася завербувати співробітника Укроборонпрому

Також через аукціон в оренду можна взяти цілу будівлю.

Нагадаємо, екс-чиновник Укроборонпрому намагався заробити $2,5 млн на продажу майна концерну.

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