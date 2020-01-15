На Львівщині рейсовий автобус насмерть збив пішохода

У Львівській області зранку 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода.

– Близько 05.50, поблизу с. Тарасівка Пустомитівського району, водій рейсового автобуса Львів-Журавники, здійснив наїзд на пішохода, 1987 року народження, – повідомляють у Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці.

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Обставини події встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали про масштабну аварію у Словаччині, в якій постраждали українці.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА