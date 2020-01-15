PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Львівщині рейсовий автобус насмерть збив пішохода

У Львівській області зранку 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода.

– Близько 05.50, поблизу с. Тарасівка Пустомитівського району, водій рейсового автобуса Львів-Журавники, здійснив наїзд на пішохода, 1987 року народження, – повідомляють у Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці.

Читайте: Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

Обставини події встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали про масштабну аварію у Словаччині, в якій постраждали українці.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка