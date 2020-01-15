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Факти / Україна

Навіть з другої спроби: Іран не віддає Україні чорні ящики збитого лайнера

Керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора Поліна Чиж розповіла, що Україна направила другий запит про міжнародно-правову допомогу в Іран з проханням отримати доступ до чорних скриньок збитого в Тегерані літака МАУ.

Також у запиті йдеться про можливість українським експертам брати участь в їх розшифровці.

Однак іранська сторона все ще не надала відповідь.

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Поліна Чиж на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони заявила, для розшифровки чорних ящиків Україна запропонувала свою лабораторію в НТУУ КПІ ім. Сікорського. Справа в тому, що іранська сторона заявила, що самописці настільки пошкоджені, що їх можна відкрити лише в певних лабораторних умовах в іншій країні.

За її словами, в запиті Україна також просить іранську сторону надати доступ до речей, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, зокрема частини літака.

Раніше Факти ICTV писали, що 15 січня Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України відправили до Ірану запит про видачу Києву бортових самописців з літака МАУ, який збили іранські військові.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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