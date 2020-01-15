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Факти / Україна

Очікуємо багато чого – представник ЄС про призначення Новікова главою НАЗК

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас привітав нового голову НАЗК Олександра Новікова з призначенням на посаду.

За його словами, процес визначення кандидата на посаду нового голови НАЗК був дуже прозорим.

Маасікас вважає, що Новіков зможе досягти значних успіхів як голова Національного агентства з питань запобігання корупції.

– Також ми очікуємо багато чого від агентства з протидії корупції, і почувши від пана Новікова, що він планує робити на посаді, я зрозумів, що всі плани у нього вже є, і він знає всі ноу-хау, як почати імплементувати в життя те, що він вже запланував, – сказав глава Представництва ЄС.

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Боротьба з корупцією має залишатися пріоритетом України, адже це питання залишається одним із ключових у співпраці з Євросоюзом.

Нагадаємо, 15 січня Кабінет міністрів призначив головою НАЗК Олександра Новікова.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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