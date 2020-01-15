Окупованому Донбасу загрожує радіоактивне забруднення – еколог

Еколог Тетяна Тимочко, яка зараз перебуває на Донеччині, розповіла про екологічну ситуацію в регіоні.

На її думку, зараз найбільш серйозну загрозу несе шахта Юнком. Вона знаходиться на непідконтрольній Україні території.

– За часів СРСР у цій шахті був проведений експериментальний ядерний вибух, а пізніше ядерний об’єкт був законсервований. Шахта Юнком перебувала під дуже ретельною увагою українських природоохоронних служб всі роки незалежності. Незважаючи на серйозні економічні витрати, шахтні води весь час відкачували. Але минулого року окупаційна влада ухвалила рішення про припинення відкачування вод з шахти Юнком, – пояснила еколог.

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За словами Тетяни Тимочко, усі радіоактивні елементи, що були зосереджені на шахті, зараз вільно можуть проникати до підземних горизонтів.

Потім вони потраплять в Сіверський Донець, який тече територією України і завершує течію у Ростовській області, що на півдні Російської Федерації.

Також еколог нагадала:

– Тут є ще й Торецьквугілля – величезне об’єднання із шести шахт. Три з них знаходяться на окупованій території, а три – на нашій. Тепер топляться наші шахти – внаслідок того, що вони припинили відкачування шахтних вод. Шахти просто закрили.

Раніше Факти писали про те, що у Криму назріває екологічна катастрофа.

Фото: Обозреватель