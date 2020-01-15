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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Опубліковано список безкоштовних послуг при інфаркті та інсульті

МОЗ України опублікував список послуг, які можна буде отримувати за пріоритетним напрямком інфаркт/інсульт програми медгарантій.

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Так, при інсульті / інфаркті в медичну допомогу безкоштовно входитимуть:

  • діагностика (комп’ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
  • проведення тромболітичної терапії (інсульт);
  • стентування (інфаркт);
  • цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
  • реабілітаційна допомога в гострому періоді.

Відзначимо, повністю програма запрацює з 1 квітня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ хоче розробити новий закон про психічне здоров’я.

Джерело: МОЗ

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