МОЗ України опублікував список послуг, які можна буде отримувати за пріоритетним напрямком інфаркт/інсульт програми медгарантій.

Читайте: Знижує ризик смерті від інфаркту та інсульту – вчені розробили нову вакцину

Так, при інсульті / інфаркті в медичну допомогу безкоштовно входитимуть:

діагностика (комп’ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (інсульт);

стентування (інфаркт);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

реабілітаційна допомога в гострому періоді.

Відзначимо, повністю програма запрацює з 1 квітня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ хоче розробити новий закон про психічне здоров’я.