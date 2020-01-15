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Факти / Україна / Політика

Податки платив і буду платити: Вакарчук заявив про атаки на Голос

Народний депутат України Святослав Вакарчук розповів, що з Нового року інформаційні атаки з використанням фейків на нього та партію Голос стали сильнішими.

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– Напевне в якійсь сусідній столиці затвердили новий бюджет для інформаційних воєн. Маніпуляції та фейки це єдине, що може протиставити новій політиці, яку несе Голос. Можу відповідально заявити наперед: всі податки платив і буду платити. У відпустку ходив і буду ходити. Музику писав і буду писати. Військовим та волонтерам допомагав і буду допомагати. Слава Україні! – заявив Вакарчук.

 

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З Нового року інформаційні атаки з використанням фейків на мене та @golos.zmin стали сильнішими. Напевне в якійсь сусідній столиці затвердили новий бюджет для інформаційних воєн. Маніпуляції та фейки це єдине, що можна протиставити новій політиці, яку несе “Голос”. Можу відповідально заявити наперед: всі податки платив і буду платити. У відпустку ходив і буду ходити. Музику писав і буду писати. Військовим та волонтерам допомагав і буду допомагати. Слава Україні!

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Раніше Святослав Вакарчук розповів, що новорічні свята провів у Таїланді. За словами нардепа, він обрав місце, в яке їздить багато українців.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

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