Пологи в Україні: опублікований список безкоштовних медпослуг

МОЗ України опублікував список послуг, які можна буде отримати через програму медгарантій за пріоритетним напрямком допомога при пологах.
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До списку безкоштовних послуг при пологах входитимуть:
- фізіологічні пологи;
- ургентне і планове кесарів розтин;
- моніторинг стану породіллі і дитини;
- знеболювання при пологах;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;
- реанімація і стабілізація стану новонароджених;
- вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;
- метаболічний скринінг у новонароджених;
Також можна буде отримати безкоштовну консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
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