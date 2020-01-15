Пологи в Україні: опублікований список безкоштовних медпослуг

МОЗ України опублікував список послуг, які можна буде отримати через програму медгарантій за пріоритетним напрямком допомога при пологах.

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До списку безкоштовних послуг при пологах входитимуть:

фізіологічні пологи;

ургентне і планове кесарів розтин;

моніторинг стану породіллі і дитини;

знеболювання при пологах;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімація і стабілізація стану новонароджених;

вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених;

Також можна буде отримати безкоштовну консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Раніше ми писали про нові стандарти ведення вагітності.