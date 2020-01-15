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Пологи в Україні: опублікований список безкоштовних медпослуг

МОЗ України опублікував список послуг, які можна буде отримати через програму медгарантій за пріоритетним напрямком допомога при пологах.

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До списку безкоштовних послуг при пологах входитимуть:

  • фізіологічні пологи;
  • ургентне і планове кесарів розтин;
  • моніторинг стану породіллі і дитини;
  • знеболювання при пологах;
  • лабораторні та інструментальні обстеження;
  • інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;
  • реанімація і стабілізація стану новонароджених;
  • вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;
  • метаболічний скринінг у новонароджених;

Також можна буде отримати безкоштовну консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Раніше ми писали про нові стандарти ведення вагітності.

Джерело: МОЗ

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