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Скільки коштують квартири в Києві – ціни по районах

Найбільший бізнес-ресурс України для безкоштовних оголошень OLX назвав ціни на квартири у Києві.

Згідно з даними, за друге півріччя 2019 року вартість квартир у столиці виросла на 11% ($7 150).

Читайте: Оренда квартир в Україні: де найдешевше житло

Однокімнатна в середньому коштує $50 350, двокімнатна – $70 550, а трикімнатна – $98 350.

Найдешевші квартири у столиці у Святошинському районі ($33 тис.), а найдорожчі у Печерському (до $230 тис.).

Ціни на однокімнатні квартири у Києві:

  • Оболонський – $42,5 тис.
  • Подільський – $43 тис.
  • Деснянський – $33,9 тис.
  • Святошинський – $33 тис.
  • Дніпровський – $40 тис.
  • Печерський – $115 тис.
  • Дарницький – $50 тис.
  • Шевченківський – $47 тис.
  • Солом’янський – $42,85 тис.
  • Голосіївський – $56 тис.

Ціни на двокімнатні квартири у Києві:

  • Оболонський – $62 тис.
  • Подільський – $63 тис.
  • Деснянський – $45 тис.
  • Святошинський – $47 тис.
  • Дніпровський – $46 тис.
  • Печерський – $140 тис.
  • Дарницький – $70 тис.
  • Шевченківський – $47 тис.
  • Солом’янський – $62,42 тис.
  • Голосіївський – $79 тис.

Ціни на трикімнатні квартири у Києві:

  • Оболонський – $60 тис.
  • Подільський – $79,9 тис.
  • Деснянський – $54 тис.
  • Святошинський – $64,7 тис.
  • Дніпровський – $70 тис.
  • Печерський – $230 тис.
  • Дарницький – $92 тис.
  • Шевченківський – $129 тис.
  • Солом’янський – $75 тис.
  • Голосіївський – $113 тис.

Раніше ми писали, що в Україні можуть з’явитися спеціальні будинки для оренди за $150 на місяць.

Фото: Dreamstime

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