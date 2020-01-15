Найбільший бізнес-ресурс України для безкоштовних оголошень OLX назвав ціни на квартири у Києві.
Згідно з даними, за друге півріччя 2019 року вартість квартир у столиці виросла на 11% ($7 150).
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Однокімнатна в середньому коштує $50 350, двокімнатна – $70 550, а трикімнатна – $98 350.
Найдешевші квартири у столиці у Святошинському районі ($33 тис.), а найдорожчі у Печерському (до $230 тис.).
Ціни на однокімнатні квартири у Києві:
- Оболонський – $42,5 тис.
- Подільський – $43 тис.
- Деснянський – $33,9 тис.
- Святошинський – $33 тис.
- Дніпровський – $40 тис.
- Печерський – $115 тис.
- Дарницький – $50 тис.
- Шевченківський – $47 тис.
- Солом’янський – $42,85 тис.
- Голосіївський – $56 тис.
Ціни на двокімнатні квартири у Києві:
- Оболонський – $62 тис.
- Подільський – $63 тис.
- Деснянський – $45 тис.
- Святошинський – $47 тис.
- Дніпровський – $46 тис.
- Печерський – $140 тис.
- Дарницький – $70 тис.
- Шевченківський – $47 тис.
- Солом’янський – $62,42 тис.
- Голосіївський – $79 тис.
Ціни на трикімнатні квартири у Києві:
- Оболонський – $60 тис.
- Подільський – $79,9 тис.
- Деснянський – $54 тис.
- Святошинський – $64,7 тис.
- Дніпровський – $70 тис.
- Печерський – $230 тис.
- Дарницький – $92 тис.
- Шевченківський – $129 тис.
- Солом’янський – $75 тис.
- Голосіївський – $113 тис.
Раніше ми писали, що в Україні можуть з’явитися спеціальні будинки для оренди за $150 на місяць.