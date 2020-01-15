Під час засідання Верховної Ради 16 січня планують розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу, а також проект закону про внесення змін до Лісового кодексу щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Крім того, нардепи розглядатимуть проект закону про фінансовий лізинг.

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Також парламентаріїв чекає повторне голосування в першому читанні за проекти законів про розвідку та внесення змін в закон Про Службу зовнішньої розвідки щодо її діяльності.





До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради на січень 2020 року.