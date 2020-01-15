16 січня депутати Верховної Ради мають затвердити календарний план третьої сесії та розглянути низку важливих законопроектів, зокрема внесення змін до регламенту парламенту, Податкового та Бюджетного кодексів, а також закон про фінансовий лізинг.

Друге читання:

Законопроект про внесення змін до закону Про регулювання містобудівної діяльності щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу.

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Проект закону про внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

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Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства.

Проект закону про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури.

Проект закону про внесення змін до розділу ІХ Прикінцеві та перехідні положення закону Про публічні закупівлі щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.

Перше читання:

Проект закону про фінансовий лізинг.

Проект закону про внесення змін до закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування щодо усунення дискримінації за колом платників.

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону Про споживче кредитування.

Проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України щодо оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ресторанного господарства.

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян.

Повторне перше читання:

Проект закону про розвідку.

Проект закону про внесення змін до закону Про Службу зовнішньої розвідки щодо її діяльності.

Питання ратифікації:

Проект закону про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

Проект закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.