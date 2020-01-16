Буквально згнили: у Херсоні виявили квартиру з мерцями

У Херсоні виявили квартиру з мертвими мешканцями.

Поліцію викликав місцевий житель, чий батько проживав у тій квартирі та три тижні не виходив на зв’язок.

Двері довелося зламувати у присутності правоохоронців.

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У квартирі виявили тіла не лише 61-річного батька городянина, але і 41-річного брата його дружини.

За кілька тижнів перебування у квартирі тіла буквально згнили. Слідів бійки у квартирі не виявили. Найбільш ймовірною версією залишається не вбивство, а отруєння.

– Вони могли отруїтися як сурогатами алкоголю, так і сумнівною їжею, наприклад отруйними грибами, зібраними в навколишніх посадках, – йдеться в повідомленні.

Точна причина загибелі буде встановлена після токсикологічної експертизи.

Раніше у Миколаєві підлітки зґвалтували чоловіка з інвалідністю.

Джерело: Херсон типовий