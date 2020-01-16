Буквально згнили: у Херсоні виявили квартиру з мерцями

У Херсоні виявили квартиру з мертвими мешканцями.
Поліцію викликав місцевий житель, чий батько проживав у тій квартирі та три тижні не виходив на зв’язок.
Двері довелося зламувати у присутності правоохоронців.
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У квартирі виявили тіла не лише 61-річного батька городянина, але і 41-річного брата його дружини.
За кілька тижнів перебування у квартирі тіла буквально згнили. Слідів бійки у квартирі не виявили. Найбільш ймовірною версією залишається не вбивство, а отруєння.
– Вони могли отруїтися як сурогатами алкоголю, так і сумнівною їжею, наприклад отруйними грибами, зібраними в навколишніх посадках, – йдеться в повідомленні.
Точна причина загибелі буде встановлена після токсикологічної експертизи.
Раніше у Миколаєві підлітки зґвалтували чоловіка з інвалідністю.
Джерело: Херсон типовий