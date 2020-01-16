PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Буквально згнили: у Херсоні виявили квартиру з мерцями

У Херсоні виявили квартиру з мертвими мешканцями.

Поліцію викликав місцевий житель, чий батько проживав у тій квартирі та три тижні не виходив на зв’язок.

Двері довелося зламувати у присутності правоохоронців.

Читайте: Через паління у ліжку: на Київщині загинуло троє людей

У квартирі виявили тіла не лише 61-річного батька городянина, але і 41-річного брата його дружини.

За кілька тижнів перебування у квартирі тіла буквально згнили. Слідів бійки у квартирі не виявили. Найбільш ймовірною версією залишається не вбивство, а отруєння.

– Вони могли отруїтися як сурогатами алкоголю, так і сумнівною їжею, наприклад отруйними грибами, зібраними в навколишніх посадках, – йдеться в повідомленні.

Точна причина загибелі буде встановлена після токсикологічної експертизи.

Раніше у Миколаєві підлітки зґвалтували чоловіка з інвалідністю.

Джерело: Херсон типовий 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка