Хакерські атаки на Burisma і Квартал 95 – Нацполіція відкрила справу

Департамент Кіберполіції вирішив відкрити кримінальне провадження через повідомлення про хакерську атаку спецслужб Росії на українські компанії, зокрема Burisma Holdings та Квартал 95.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Наразі триває встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.

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Нацполіція також звернулася до ФБР та компанії Area1 щодо надання інформації, пов’язаної з вказаними хакерськими атаками.

Правоохоронні органи України планують ініціювати створення спільної міжнародної слідчої групи, до якої запросять представників Федерального бюро розслідувань.

До слова, розвідувальні служби США почали вивчати інформацію щодо можливої хакерської атаки на сервера компанії Burisma.