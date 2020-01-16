Верховна Рада у січні проведе чотири пленарних засідання. Також у календарному плані є година запитань до уряду та робота з виборцями.

План роботи парламенту на січень 2020 року:

13 січня – погоджувальні ради;

14-17 січня – пленарні засідання;

15 січня – робота в комітетах, комісіях і фракціях;

17 січня – година запитань до уряду;

20-24 січня – робота з виборцями.

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* Примітка. У календарі зеленим кольором позначена робота в комітетах, комісіях і фракціях, блакитним – робота виборцями, фіолетовим – погоджувальні ради, жовтим – пленарні засідання, рожевим – година запитань до уряду.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.