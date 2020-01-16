PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада у січні проведе чотири пленарних засідання. Також у календарному плані є година запитань до уряду та робота з виборцями.

План роботи парламенту на січень 2020 року:

  • 13 січня – погоджувальні ради;
  • 14-17 січня – пленарні засідання;
  • 15 січня – робота в комітетах, комісіях і фракціях;
  • 17 січня – година запитань до уряду;
  • 20-24 січня – робота з виборцями.

Читайте: В Україні більше не діє депутатська недоторканність

* Примітка. У календарі зеленим кольором позначена робота в комітетах, комісіях і фракціях, блакитним – робота виборцями, фіолетовим – погоджувальні ради, жовтим – пленарні засідання, рожевим – година запитань до уряду.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка