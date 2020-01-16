17 січня депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду щодо катастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України в Ірані, а також розглянуть низку важливих законопроектів, зокрема внесення змін до Кримінального кодексу України, який визначено президентом як невідкладний.

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Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону Про запобігання корупції.

Законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні.

Проект постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні.

Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до закону Про Вищий антикорупційний суд у зв’язку з прийняттям закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах).

Проект закону про внесення змін до деяких законів (щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю).

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.

Проект закону про сільськогосподарську кооперацію.

Проект закону про внесення змін до закону Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень).

Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.