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Факти / Україна / Політика

Кримінальний кодекс та авіакатастрофа в Ірані: порядок денний Ради 17 січня

17 січня депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду щодо катастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України в Ірані, а також розглянуть низку важливих законопроектів, зокрема внесення змін до Кримінального кодексу України, який визначено президентом як невідкладний.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: Рада ухвалила заяву про відповідальність Ірану

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону Про запобігання корупції.
  • Законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні.
  • Проект постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні.
  • Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до закону  Про Вищий антикорупційний суд у зв’язку з прийняттям закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.
  • Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах).
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів (щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю).
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.
  • Проект закону про сільськогосподарську кооперацію.
  • Проект закону про внесення змін до закону  Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень).
  • Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

Фото: Dreamstime

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