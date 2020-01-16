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Факти / Україна

Милованов розповів, який найбільший хабар йому пропонували

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що йому неодноразово пропонували хабар, але він завжди відхиляв пропозицію.

За його словами, найбільший хабар йому пропонували в $10 млн за призначення керівника Державного підприємства.

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Милованов додав, що деякі звертаються з проханням, а іноді бувають і погрози.

– Я сам особисто відмовив десяткам, якщо не сотням таких прохань. Іноді просять м’яко, іноді через друзів, буває пропонують хабарі (найбільшу цифру, на яку натякали – $10 млн за призначення керівника держпідприємств), іноді погрожують політично, медійно, або навіть фізично, – сказав він.

Раніше Милованов заявив, що топ-керівник в Мінекономіки повинен заробляти від $5 тис. до $10 тис.

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