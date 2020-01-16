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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк знизив офіційний курс долара

Національний банк України станом на ранок 16 січня встановив офіційний курс долара на рівні 23,98 грн, що на 4 копійки нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на рівні 23,98 грн за $1 (-0,0436 грн). Євро, зі свого боку, зупинилося на позначці 26,72 грн. 

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

Раніше Факти ICTV писали, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2020 році на 3,7% з прискоренням у 2021 році до 4,2%.

Джерело: НБУ

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