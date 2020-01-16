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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ може опустити криву облікової ставки – Сологуб

Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ може опустити прогнозну криву облікової ставки.

За його словами, Нацбанк повинен оприлюднити своє рішення щодо облікової ставки наприкінці січня.

– 30 січня ми отримаємо не тільки рішення центрального банку щодо облікової ставки, але і прогнозну криву. Можу сказати, що дійсно є великий шанс, що ця крива буде більш амбітною, ніж була, – сказав Сологуб.

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Крім того, Нацбанк опублікує макропрогноз і прогноз кривої прибутковості разом з рішенням про облікову ставку, згідно з графіком оприлюднення зазначених даних.

До слова, заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова заявила, що на облікову ставку вплинула рекордно низька інфляція. Очікується, що вона знижуватиметься швидше, ніж очікувалося.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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