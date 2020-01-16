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Факти / Україна

Співорганізатор Atlas Weekend Санченко зареєстрований народним депутатом

Співорганізатор Atlas Weekend Олександр Санченко зареєстрований народним депутатом від Слуги народу за №137.

Він замінить депутата від Слуги народу Ірину Венедіктову, яка склала депутатський мандат, тому що стала в. о. директора Державного бюро розслідувань.

Читайте: Альона Бабак – що відомо про міністра розвитку громад та територій

Санченко народився в Сумах в 1988 році, зараз проживає в Києві. Отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів.

Раніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку за власним бажанням. Найімовірніше її замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль.

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