Як працюватиме фінансовий ринок до 2025 року: регулятори затвердили стратегію

Нацбанк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Мінфін підписали Стратегію розвитку фінансового сектора до 2025 року.
У НБУ пояснили, що метою стратегії є забезпечення подальшого реформування і розвитку фінансового сектора відповідно до провідних міжнародних практик та імплементація заходів, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями країни.
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Документ визначає п’ять основних напрямків розвитку фінансового сектора:
- зміцнення фінансової стабільності (посилення захисту прав кредиторів і інвесторів, підвищення рівня корпоративного управління в банках і посилення вимог до їх внутрішнього контролю);
- сприяння макроекономічному розвитку і росту економіки (активізація кредитування малого і середнього бізнесу, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування);
- розвиток фінансових ринків (завершення валютної лібералізації, створення ліквідних ринків фінансових інструментів);
- розширення фінансової інклюзії (впровадження стандартів ринкової поведінки фінустанов і розкриття інформації про фінансові продукти, активізація цільових програм з підвищення фінансової грамотності населення);
- впровадження інновацій у фінансовому секторі (розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID, впровадження нових технологій для платежів і перекладів).
- Загалом стратегія передбачає проведення реформ у всіх сегментах фінансового сектора.
Нагадаємо, НБУ затвердив новий перелік банків, які мають право брати участь у валютних інтервенціях щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у січні-березні 2020 року.