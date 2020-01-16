Як працюватиме фінансовий ринок до 2025 року: регулятори затвердили стратегію

Нацбанк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Мінфін підписали Стратегію розвитку фінансового сектора до 2025 року.

У НБУ пояснили, що метою стратегії є забезпечення подальшого реформування і розвитку фінансового сектора відповідно до провідних міжнародних практик та імплементація заходів, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями країни.

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Документ визначає п’ять основних напрямків розвитку фінансового сектора:

зміцнення фінансової стабільності (посилення захисту прав кредиторів і інвесторів, підвищення рівня корпоративного управління в банках і посилення вимог до їх внутрішнього контролю);

сприяння макроекономічному розвитку і росту економіки (активізація кредитування малого і середнього бізнесу, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування);

розвиток фінансових ринків (завершення валютної лібералізації, створення ліквідних ринків фінансових інструментів);

розширення фінансової інклюзії (впровадження стандартів ринкової поведінки фінустанов і розкриття інформації про фінансові продукти, активізація цільових програм з підвищення фінансової грамотності населення);

впровадження інновацій у фінансовому секторі (розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID, впровадження нових технологій для платежів і перекладів).

Загалом стратегія передбачає проведення реформ у всіх сегментах фінансового сектора.

Нагадаємо, НБУ затвердив новий перелік банків, які мають право брати участь у валютних інтервенціях щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у січні-березні 2020 року.