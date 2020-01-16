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Факти / Україна

За 9 років ціни зросли в 2,7 рази: що в Україні здорожчало найбільше

Інфляція в Україні склала 173,8% за останні дев’ять років. З грудня 2010 до грудня 2019 року ціни зросли в 2,7 рази.

Найбільше в Україні здорожчали комунальні послуги – на 440%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби – на 290,2%, транспорт – на 211,5%, ресторани і готелі – на 151,9%, освіта – на 146,6%, охорона здоров’я – 145,7%.

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Продукти харчування – на 139,3%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка – на 105,6%, відпочинок і культура – на 102,1%, зв’язок – на 69,1%, одяг і взуття – на 56,2%.

что в Украине подорожало больше всего

До слова, Міністерство економічного розвитку спрогнозувало інфляцію в Україні у 2020 році. За їхнім прогнозом, інфляція в Україні в 2020 році очікується на рівні 5,5%, в 2021 році – 5,3%, у 2022 році – 5,1%.

Фото: Dreamstime

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