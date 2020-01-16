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Факти / Україна / Суспільство

Зарплати вчителів і предмети на вибір: що змінить новий закон про середню освіту

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №0901 Про повну загальну середню освіту.

Міністерство освіти і науки пояснює, які зміни для учнів, вчителів, батьків та освітніх управлінців принесе цей закон.

Що зміниться для учнів

  • зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів;
  • діти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією;
  • діти на тривалому стаціонарному лікуванні отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.

ЗАКОН ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Закон вперше відкриває можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи за рахунок держави.

Учні самостійно зможуть обирати предмети, які бажають вивчати.

Тепер існуватиме три адаптаційні цикли навчання – 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас.

ЗАКОН ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Закон передбачає:

  • чіткі повноваження учнівського самоврядування;
  • право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти;
  • право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу;
  • реалізацію права кожної української дитини на оволодіння державною мовою.

Що зміниться для вчителів

  • педагогічна автономія;

ЗАКОН ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

  • зростання зарплати;

Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами.

  • педагогічна інтернатура;

ЗАКОН ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Закон  встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

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Що зміниться для батьків

  • Безпечніше середовище для дітей;
  • Право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

ЗАКОН ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Що зміниться для управлінців

Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою. Директор може займати свою посаду не більше двох термінів по шість років поспіль в одному закладі.

Закон також передбачає, що в межах конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план розвитку закладу.

Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, зокрема на:

  • формування структури закладу та штатного розпису;
  • встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
  • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
  • оплату підвищення кваліфікації педпрацівників;
  • укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу.

До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

Джерело: Міносвіти

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