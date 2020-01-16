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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський проведе Національну інвестраду в Українському домі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський очолить засідання Національної інвестиційної ради України в Українському домі у Давосі.

Про це повідомила Українська асоціація венчурного та приватного капіталу.

– В Українському домі у Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить президент України Володимир Зеленський, – йдеться у повідомленні.

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Український дім у Давосі розпочне роботу 20 січня в рамках Всесвітнього економічного форуму і функціонуватиме до 24 січня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з України на економічний форум в Давосі зареєструвалося лише шість учасників.

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