До кінця 2020 відсотки за іпотекою можуть становити 11-12% річних

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що 2020 року відсотки за іпотечними кредитами у банках становитимуть 11-12% річних.

– Ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета — 11-12% у гривні, — повідомив Гончарук.

З 1 лютого 2020 року в Україні запрацює програма здешевлення кредитів для бізнесу Повертайся та залишайся.

У межах цієї програми планують видавати кредити під 5-9% річних малим підприємствам на створення або розвиток своєї справи. Розмір кредиту становитиме до 1,5 млн грн.

Читайте: Іпотека в Україні: скільки доведеться переплатити і яка повинна бути зарплата

– Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ, — зазначив голова уряду.

Наразі середні ставки за кредитами для фізосіб у банках становлять близько 35% річних, для підприємців — 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року – 18-25% річних.

Зниження ставки за іпотекою до 11% річних призведе до значної економії коштів позичальників.

Нагадаємо, Національний банк України займається підготовкою політики плаваючого курсу до гривні.

Вже в цьому році курс може зміцнитися. За словами першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, НБУ викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років – $7,9 млрд.