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Факти / Україна / Політика

Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука

17 січня міністр юстиції Денис Малюська висловив підтримку прем’єра Олексія Гончарука у рішенні піти у відставку.

Допис із світлиною в підтримку прем’єра міністр юстиції опублікував у соцмережі.

– Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва, – написав Малюська.

Також Малюська написав, що нинішній прем’єр – один з найкращих.

– Він – найкращий прем’єр у історії України, – заявив міністр.

Читайте: Заява Гончарука про відставку – реакція міністрів

Володимир Зеленський вже отримав заяву Олексія Гончарука про відставку і розгляне її найближчим часом.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська вже публікував дивні фото, зокрема світлину чобіт він оприлюднив, для того, щоб привернути увагу до своєї низької зарплати.

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