Офіс генпрокурора повторно просить в Ірану чорні скриньки літака МАУ

Офіс генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Ірану з вимогою надати українській стороні бортові самописці збитого в Тегерані літака МАУ.

Це ж саме звернення стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи.

До слова, 15 січня Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України вже відправили до Ірану один запит про видачу Києву чорних скриньок з літака МАУ.

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Зі свого боку, іранська сторона заявила, що готова залучити українських фахівців для розшифрування бортових самописців і передати Києву тіла загиблих українців.

Це стало відомо з розмови, яка відбулася між главою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом та міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Крім того, глава МЗС України повідомив, що спільна команда з розслідування авіакатастрофи, до складу якої входять іранські, канадські та українські спеціалісти, отримає доступ до чорних скриньок на місці.