ООС: окупанти застосували артилерію, загинув військовий

У зоні Операції об’єднаних сил 16 січня зафіксовано 12 ворожих обстрілів.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Зафіксована також активність снайперів.

Зокрема, поблизу Оріхового розірвалося вісім снарядів від артсистем калібру 152 мм та 10 – калібру 122 мм. Стріляли вороги і з мінометів калібру 120 та 82 мм – 9 та 15 мін.

Читайте: РФ щонайменше 150 разів обстріляла територію України влітку 2014 – Bellingcat

На жаль, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

17 січня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську 16 січня заявила про необхідність повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання саме через те, що безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою – тривають обстріли, є загиблі та поранені.