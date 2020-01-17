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Факти / Україна / Суспільство

Подільсько-Воскресенський міст відкриють до кінця 2020 року – Кличко

У Києві до кінця 2020 року планують відкрити Подільсько-Воскресенський міст.

Згідно з проектом, його пропускна здатність становитиме до 60 тис. автомобілів на добу.

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За словами мера Києва Віталія Кличка, на мосту планується шість смуг автомобільного руху і дві залізничні колії на нижньому ярусі.

Загалом на будівництво Подільсько-Воскресенського моста виділили майже 7 млрд грн і ще близько 3 млрд планується виділити в 2020 році.

Відзначимо, в середньому на п’яти столичних мостах через Дніпро добова інтенсивність руху становить понад 300 тис. авто. В годину пік цей показник стає втричі більшим.

Раніше Факти ICTV писали, що мер Києва Віталій Кличко відкрив Шулявський міст після 10 місяців ремонтних робіт.

Джерело: Київрада

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