Погода в Україні 17 січня за прогнозами синоптиків буде сухою хмарною.
У західних та центральних областях температура вдень 2°…6°С, а вночі -1°… -3°С. у Чернівецькій області вночі очікується -6°С.
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У північних областях стовпчики термометрів покажуть 1°… 4°с вдень і -1°…-3°С вночі.
У східних регіонах України також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 2°… 4°С, вночі -2°… -4°.
У південних областях температура вдень становитиме 3°…5°С, а вночі -1°… -4°С.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.
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