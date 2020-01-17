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Факти / Україна

Погода в Україні на 17 січня (КАРТА)

Погода в Україні 17 січня за прогнозами синоптиків буде сухою хмарною.

У західних та центральних областях температура вдень 2°…6°С, а вночі -1°… -3°С. у Чернівецькій області вночі очікується -6°С.

Читайте: Тепло і сонячно: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

У північних областях стовпчики термометрів покажуть 1°… 4°с вдень і -1°…-3°С вночі.

У східних регіонах України також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 2°… 4°С, вночі -2°… -4°.

У південних областях температура вдень становитиме 3°…5°С, а вночі -1°… -4°С.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.

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