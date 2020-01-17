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Факти / Україна / Політика

Польща заявила про готовність допомогти в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив про готовність допомагати в розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані.

Ціхоцький висловив співчуття і пообіцяв, що позиція Польщі щодо необхідності збереження санкційного тиску на РФ не зміниться.

РНБО

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Олексій Данілов заявив про необхідність посилення співпраці у сфері безпеки між країнами.

Ми сусіди, у нас була спільна історія, і ми повинні співпрацювати, щоб наші країни були сильними і могутніми, – сказав Данілов.

Сторони також обговорили підготовку до візиту в Україну керівника Бюро національної безпеки Польщі Павла Солоха, який запланований на кінець січня.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна порушить питання про збитий літак МАУ в Радбезі ООН.

Фото: РНБО

Джерело: РНБО

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