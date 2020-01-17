У нас є багато версій та ідей, продовжуємо працювати – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.
В ексклюзивному коментарі, прем’єр сказав, що наразі очікує рішення президента і тільки тоді говоритиме про свою відставку.
– Я не хочу давати ніяких коментарів, поки ми не отримаємо рішення президента. Уряд працює в штатному режимі, а зміни будуть після рішення президента та парламенту, – сказав Гончарук.
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Прем’єр заявив, що продовжує працювати незалежно від того, у якому статусі він зараз перебуває. А щодо прослуховувань, то політик вважає, що це питання не можна толерувати.
– Це не нормально, але я не хочу давати коментарів. У нас є багато версій та ідей на цю тему, але зараз ми говоримо про роботу і продовжуємо працювати, – наголосив урядовець.
Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.