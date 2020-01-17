Іран визнав, що збив літак МАУ, коли українські експерти встановили причину

Українські фахівці, які прилетіли в Тегеран досліджувати місце падіння літака МАУ, раніше за іранців установили причину його аварії, заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

За його словами, на те, що Boeing 737 збили ракетою, вказували особисті речі пасажирів та екіпажу, а також знаходження більшості елементів літака.

– На місці складання уламків нами було знайдено кілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, з картками. На них ми побачили наслідки дії уражаючих елементів і якогось іншого фактора. Потім вже під час огляду кожної деталі літака нами були визначені і виявлені місця безпосередньо, де попадав вражаючий елемент якоїсь ракети або вибухового пристрою, – розповів Рувін.

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До остаточного висновку українські фахівці дійшли вночі 10 січня, коли розклали всі елементи таким чином, як вони стояли на літаку.

– Представники іранської влади побачили, приїхало дуже багато машин із представниками. Вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали, що завтра будемо розбиратися. Домовилися, що приїдемо завтра зранку, на 9.00. Пустили нас тільки після 11.00 – їхніх представників ніяких уже не було, було вже офіційно заявлено, що літак збила ракета з комплексу ТОР-М1 іранських ВПС, – уточнив директор інституту.

Він також звернув увагу на те, що місце катастрофи не охоронялося належним чином, тому там просто ходили люди і збирали речі та уламки.

Нагадаємо, спеціалісти закінчили ідентифікацію тіл загиблих у збитому літаку МАУ українців, їх планують повернути в Київ до 19 січня.

Джерело: КНДІСЕ