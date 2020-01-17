PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Відставка Гончарука: Кабмін проводить консультації

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумов повідомив, що уряд перебуває на консультаціях у зв’язку зі зверненням прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

– Зараз уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години питань до уряду не буде, – сказав він під час відкриття засідання парламенту.

Читайте: Відставка Гончарука: Зеленський отримав заяву і розгляне її

Разумков додав, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться.

Нагадаємо, вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського. Він додав, що передав його на розгляд глави держави разом з правом внесення до Верховної Ради.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка