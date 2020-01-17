Відставка Гончарука: Кабмін проводить консультації

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумов повідомив, що уряд перебуває на консультаціях у зв’язку зі зверненням прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

– Зараз уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години питань до уряду не буде, – сказав він під час відкриття засідання парламенту.

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Разумков додав, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться.

Нагадаємо, вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського. Він додав, що передав його на розгляд глави держави разом з правом внесення до Верховної Ради.