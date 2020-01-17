Відставка Гончарука: повний текст виступу прем’єра в Раді

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виступив з трибуни Верховної Ради і розповів про причини свого рішення написати заяву про відставку.

Після короткої промови Гончарук і члени Кабінету міністрів покинули сесійну залу.

Читайте: Відставка Гончарука: Зеленський отримав заяву і розгляне її

Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про завершення години запитань до уряду, що обурило низку народних депутатів, які хотіли поставити прем’єру питання.

За словами Разумкова, це не було передбачено.

Повний текст виступу Гончарука в Раді

– Я затримався на годину запитань до уряду, це пов’язано з моїм рішенням, яке я ухвалив сьогодні.

Я звернувся із заявою до президента, ви про це вже знаєте. Передав йому свою заяву про відставку. Воно оформлене відповідно до Конституції України. Написано на ім’я голови Верховної Ради, і у президента є право внести його в Раду в будь-який час.

З чим це пов’язано? Це пов’язано з тим, що ми – одна команда. Ми всі прийшли у владу і в парламент міняти країну завдяки цій людині. Завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми поважаємо його, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%.

Останнім часом навколо уряду багато атак і маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди. Створити видимість, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція в тому, що ми одна команда – нею і хочемо залишатися.

Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі До того моменту, поки президент не ухвалить рішення – хто на якій позиції в нашій великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили.

Шановні друзі, дорога фракціє, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб цього року українці жили краще. Ми готові зробити набагато більше разом з вами. Але для цього нам треба бути єдиними. Я дуже вдячний вам за ту підтримку, яку сьогодні вже отримав, і пропоную вам продовжувати в тому ж дусі. Ви круті, ви майбутнє цієї країни! Разом ми зробимо більше! Спасибі вам!