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Факти / Україна / Політика
Відставка Кабміну: хто і як звільняє уряд

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Офіс президента, зі свого боку, повідомив, що розгляне відповідне прохання і повідомить про рішення.

Але вже після заяви про відставку прем’єр-міністр прийшов на засідання Ради, під час якого повідомив, що уряд продовжує працювати в штатному режимі. Олексій Гончарук зазначив, що заява оформлена відповідно до законодавства України і написана на ім’я голови Верховної Ради. Але на сайті парламенту зареєстрованої заяви наразі немає.

Хто і як, відповідно до законодавства України, звільняє главу Кабміну – читайте на Фактах ICTV.

Хто звільняє прем’єр-міністра України

За ст. 15 закону Про Кабінет міністрів України, глава уряду має право подати заяву про відставку Верховній Раді. Президент рішення про звільнення прем’єра з посади не ухвалює. Він тільки вносить, за пропозицією коаліції, подання про призначення прем’єр-міністра України.

Яка процедура звільнення

Парламент розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Після цього прем’єр-міністр звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні.

Крім того, відповідно до законодавства, після відставки глави уряду у відставку йде весь Кабмін.

Як працює уряд після відставки

Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

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