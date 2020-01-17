Відставка Кабміну: хто і як звільняє уряд

Хто звільняє прем’єр-міністра України
За ст. 15 закону Про Кабінет міністрів України, глава уряду має право подати заяву про відставку Верховній Раді. Президент рішення про звільнення прем’єра з посади не ухвалює. Він тільки вносить, за пропозицією коаліції, подання про призначення прем’єр-міністра України.
Яка процедура звільнення
Парламент розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
Після цього прем’єр-міністр звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні.
Крім того, відповідно до законодавства, після відставки глави уряду у відставку йде весь Кабмін.
Як працює уряд після відставки
Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.