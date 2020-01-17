Відставка Кабміну: хто і як звільняє уряд

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Офіс президента, зі свого боку, повідомив, що розгляне відповідне прохання і повідомить про рішення.

Але вже після заяви про відставку прем’єр-міністр прийшов на засідання Ради, під час якого повідомив, що уряд продовжує працювати в штатному режимі. Олексій Гончарук зазначив, що заява оформлена відповідно до законодавства України і написана на ім’я голови Верховної Ради. Але на сайті парламенту зареєстрованої заяви наразі немає.

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