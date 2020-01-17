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Факти / Україна

Вони були у стані шоку – Пристайко вибачився за заяву посольства в Ірані

Голова МЗС України Вадим Пристайко вибачився за заяву посольства України в Ірані, у якій повідомлялося, що можливою причиною авіакатастрофи літака МАУ є технічні проблеми.

– Я як міністр закордонних справ приношу вибачення за дії посольства. Це була перша реакція в стані шоку, який пережило наше посольство після прибуття на місце катастрофи. Посольство зробило помилку в тому, що воно подало інформацію від іранської сторони, офіційно не вказавши цього, – повідомив міністр під час години запитань до уряду.

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Вадим Пристайко додав, що посольство мало би утриматися від подібних заяв. Він зауважив, єдине, що може виправдати таку поведінку – це бажання якомога швидше повідомити  про трагедію.

– Ми спробували максимально швидко вирішити цю проблему, зняли заяву з сайту і надалі були більш обережні у наших висловлюваннях, – додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна порушить питання про збитий літак МАУ в Радбезі ООН.

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