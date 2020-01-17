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Факти / Україна / Політика

Я не вірю жодному слову Парнаса – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що не вірить останнім заявам соратника адвоката президента США Руді Джуліані Лева Парнаса.

Йдеться про ствердження Парнаса щодо обізнаності глави США Дональда Трампа про діяльність Джуліані в Україні.

– Я ніколи не спілкувався з Парнасом. І, відверто кажучи, не вірю жодному слову, яке він зараз каже… Ця людина, яку я особисто не знаю, зараз намагається врятувати свою справу, – сказав Пристайко.

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Глава МЗС також зауважив, що військова допомога Україні переглядається щонайменше двічі на рік і може скорочуватися або збільшуватися.

За його словами, Україна має добре визначені канали комунікації з США і не потребує посередників.

До слова, Лев Парнас заявив, що намагався донести владі України сигнал про те, що країну позбавлять військової допомоги, якщо не розпочнеться розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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