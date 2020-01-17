Я розумію його вчинок – Вакарчук про відставку Гончарука

Нагадаємо, вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.

Раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про Зеленського і зізнається, що погано розбирається в економіці.