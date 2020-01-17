Я розумію його вчинок – Вакарчук про відставку Гончарука

Голова фракції Голос Святослав Вакарчук заявив, що розуміє рішення прем’єр-міністра Олексія Гончарука написати заяву про відставку.
– По-людськи я розумію його вчинок, єдине, що незрозуміло-чому в парламентсько-президентській країні заява пишеться і подається президенту, вона повинна подаватися Верховній Раді? І це – окреме питання, – сказав він.
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Вакарчук вважає неприпустимим, коли до написання заяви про відставку уряду призводять зливи інформації в мережі.
– Що ми за країна, яка керується кількома цинічними особами, які маніпулюють громадською думкою, – сказав він.
Нагадаємо, вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.
Раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.
На записах нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про Зеленського і зізнається, що погано розбирається в економіці.