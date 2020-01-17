Художниця Zinaїda, волонтери та науковці Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф защедрували для українців, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження.

– Під час однієї з моїх експедицій до Чорнобильської зони відчуження я зрозуміла, що саме тут місцеві жителі – самосели – які не бачили щедрівників понад тридцять років, мають отримати своє.

Так і відбулося створення і становлення нової культурної події: творчі люди, однодумці та просто друзі, яких кожного разу приєднується все більше, з однією спільною ідеєю прямують до режимної території на різдвяні свята, аби завдяки звукам пісні і тиші серця передати селянам радість і тепло, – розповіла художниця Zinaїda.

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У 2020 році Zinaїdи приєдналися науковці історико-етнографічної експедиції під керівництвом Ростислава Омеляшка, професійні виконавиці автентичного співу Анастасія Полетнєва, Ірина Данилейко, Марія та Олександра Марченко, аби защедрувати тим, хто лишився жити у рідних селах. Старші люди щедруху досі печуть млинці-подарунки та пам’ятають традиції.























Як співаки та науковці щедрували у зоні відчуження – арт-проект художниці Zinaїda / 6 фотографий

Zinaїda – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і у світовій культурі.

Вона входить до арт-спільноти ConArtistCollective, Нью-Йорк, США, та FoodofWar, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Zinaїda брала участь як фасилітатор у MarinaAbramovic: InResidence (KaldorPublicArtProject, Австралія). Вона є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни.

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